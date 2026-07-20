Беспрозванных: К вопросу строительства НПЗ в регионе нужно подходить с точки зрения топливной безопасности, а не выгоды

Вопрос строительства нефтеперерабатывающего завода в Калининградской области необходимо рассматривать с точки зрения топливной безопасности. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Ведомостям».
В Калининградской области нет НПЗ. Конечно, хорошо, чтобы такой завод был. Свои предложения мы уже озвучили. Но всё упирается в экономику. Строить НПЗ для нашего региона невыгодно, поскольку объём потребления не очень большой. Сейчас к этому вопросу надо подходить не с точки зрения выгоды, а с точки зрения топливной безопасности региона, — сказал Беспрозванных.
Отметим, что ещё в 2015 году основатель концерна «Лукойл» Вагит Алекперов объяснял, что в Калининградской области не будут строить нефтеперерабатывающий завод. По его словам, предприятия мощностью менее семи миллионов тонн являются неэффективными. Кроме того, он говорил о высокой стоимости самой калининградской нефти, которую «целесообразнее использовать как добавку к менее качественному топливу». При этом компания обещала обеспечивать регион «всей гаммой нефтепродуктов».
В 2025 году в отношении «Лукойла» и «Роснефти» ввели санкции, после чего Литовская железная дорога запретила транзит грузов компаний в Калининградскую область. Для доставки нефтепродуктов в регион запустили танкерный флот. За первые два месяца 2026-го объём перевозок топлива морем вырос в три раза.
В июне 2026 года в Калининградской области, как и в других регионах России, возникли проблемы с топливом. На заправках ввели ограничения на покупку бензина и дизеля. На заправках начали собираться огромные очереди. К настоящему времени ситуация улучшилась, но полностью проблема не решилась.