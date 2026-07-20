Беспрозванных: К вопросу строительства НПЗ в регионе нужно подходить с точки зрения топливной безопасности, а не выгоды

В Калининградской области нет НПЗ. Конечно, хорошо, чтобы такой завод был. Свои предложения мы уже озвучили. Но всё упирается в экономику. Строить НПЗ для нашего региона невыгодно, поскольку объём потребления не очень большой. Сейчас к этому вопросу надо подходить не с точки зрения выгоды, а с точки зрения топливной безопасности региона, — сказал Беспрозванных.