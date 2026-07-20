На Урале исчезли комары из-за проливных дождей и аномальной жары

Но в этом году ситуация изменилась. Ливни и следующая за ними жара неблагоприятно действуют на комаров. Капли дождя сбивают их на лету, на крыльях у насекомых оседает влага, что сбивает их с ориентации. Повсюду сырость, комарам негде присесть, и они укрываются в листьях, лесной подстилке или на нижних ветках деревьев и кустарников.