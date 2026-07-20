ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

В 2020 году ФАС снизила сбор за возврат билетов до минимального уровня в 2 рубля 20 копеек из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Однако, по мнению РЖД, бессрочное применение этой меры привело к тому, что многие билеты стали выкупаться без намерений поездки, а затем возвращаться перед отправлением. Это создало искусственный дефицит и затруднило покупку билетов для пассажиров, планирующих поездки заранее.