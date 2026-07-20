ФАС разработала новые правила возврата ж/д билетов для борьбы с перекупами

ФАС России разработала новые правила возврата железнодорожных билетов, чтобы снизить риски перекупки. Новые правила позволяют перевозчикам самостоятельно устанавливать размер сбора за возврат билетов, но не более 10% от их стоимости, как передаёт ТАСС.
По мнению ФАС, новые правила помогут снизить риски перекупки билетов и уменьшить количество возвратов. Это, в свою очередь, сократит искусственно созданный дефицит билетов и обеспечит их доступность, особенно в периоды высокого спроса.
В 2025 году доля возвращённых билетов составила 23% от общего объёма перевозок, причём более половины из них были возвращены за 5 дней или менее до отправления. Повторно выкупались только 6 миллионов билетов (39%).
Для решения проблемы дефицита мест перевозчики используют различные меры, включая систему «листа ожидания». Однако ФАС считает, что для системного решения вопроса необходимо отказаться от государственного регулирования сбора за возврат билетов.
РЖД поддерживают введение нового порядка возврата билетов, поскольку это поможет снизить количество перекупщиков и обеспечить большее количество мест для пассажиров в пиковые периоды.
В 2020 году ФАС снизила сбор за возврат билетов до минимального уровня в 2 рубля 20 копеек из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Однако, по мнению РЖД, бессрочное применение этой меры привело к тому, что многие билеты стали выкупаться без намерений поездки, а затем возвращаться перед отправлением. Это создало искусственный дефицит и затруднило покупку билетов для пассажиров, планирующих поездки заранее.