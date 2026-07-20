Приставы Прикамья назвали самое дорогое арестованное имущество должников

За первые шесть месяцев 2026 года судебные приставы Пермского края наложили арест почти на 4,5 тысячи объектов имущества, принадлежащих должникам. Благодаря их дальнейшей реализации взыскателям удалось вернуть около 155 млн рублей. Еще имущество на сумму 148 млн рублей было передано кредиторам в счет погашения задолженности после того, как его не удалось продать на торгах.