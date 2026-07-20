Тротуарную тактильную плитку разместят в сквере имени Космонавта Комарова

Тротуарная тактильная плитка для людей с нарушением зрения появится в сквере имени Космонавта Комарова (1-я очередь) и зеленой зоне напротив ЖК «Корабли» в Ленинском и Сормовском районах Нижнего Новгорода. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте благоустройства.
Для обеспечения доступной городской среды в скверах устанавливаются пандусы и поручни на лестницах, пешеходные дорожки оснащаются тактильной плиткой для слабовидящих людей, а в скверах на улице Никиты Рыбакова и на проспекте 70-лет Октября в Сормовском районе установлены специализированные скамейки.
В департаменте отметили, что после благоустройства в Светлоярском парке устроили пешеходные дорожки с тактильной плиткой, а также установили специальное спортивное оборудование (велосипед для рук, штанга, рули). Пляжная зона также благоустроена с учётом потребностей маломобильных граждан: там установлены специальные пляжные раздевалки и пандус для комфортного спуска к воде.
Что касается благоустройства территории Касьяновского оврага, расположенной в микрорайоне Верхние Печеры, то оно стало масштабным проектом 2024 года. Работы велись с учетом сложного рельефа местности и пожеланий жителей. В итоге была создана сети пешеходных дорожек и новых лестничных сходов для удобства передвижения мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.
«При благоустройстве сквера возле храма Успения Пресвятой Богородицы (пер. Крутой, 3) важнейший аспект доступности был заложен по инициативе самих жителей. В ходе общественных слушаний горожане внесли предложение оборудовать пандус на лестнице, ведущей к набережной Федоровского, для удобства передвижения маломобильных граждан», — отметили в городском департаменте благоустройства.
Напомним, что подготовительные работы к восстановлению Триумфальной арки начались в Нижнем Новгороде.
Справка.
Благоустройство общественных пространств в Нижнем Новгороде выполняется в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городской округ город Нижний Новгород» (ФКГС) на 2026—2031 гг.
Одной из главных целей ФКГС является формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения, для достижения которой предусматривается решение задачи по созданию и обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также созданию безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств и парках.