Тротуарную тактильную плитку разместят в сквере имени Космонавта Комарова

В департаменте отметили, что после благоустройства в Светлоярском парке устроили пешеходные дорожки с тактильной плиткой, а также установили специальное спортивное оборудование (велосипед для рук, штанга, рули). Пляжная зона также благоустроена с учётом потребностей маломобильных граждан: там установлены специальные пляжные раздевалки и пандус для комфортного спуска к воде.