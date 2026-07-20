Новая остановка появилась на ГЖД у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде

Новая остановка открылась на Горьковской магистрали у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Остановочный пункт располагается в Канавинском районе вблизи улицы Кузбасская и Московского шоссе. Сюда будут подъезжать пригородные электрички заволжского направления — № 6247 в 7:45, № 6414 в 16:24 и № 6258 в 17:27.
В ГЖД добавили, что новая остановка входит в зону самой популярной у нижегородцев линии — Первой Сормовской. При оплате билета картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «электронный кошелек 60 и 90 минут».
Напомним, количество поездов через Нижний Новгород увеличат этим летом. Дополнительный состав будет курсировать по маршруту Ижевск — Москва.