Новая остановка появилась на ГЖД у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде

Остановочный пункт располагается в Канавинском районе вблизи улицы Кузбасская и Московского шоссе. Сюда будут подъезжать пригородные электрички заволжского направления — № 6247 в 7:45, № 6414 в 16:24 и № 6258 в 17:27.