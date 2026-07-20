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Новая остановка появилась на ГЖД у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде

Новая остановка открылась на Горьковской магистрали у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде 20 июля.

Источник: Живем в Нижнем

Новая остановка открылась на Горьковской магистрали у поселка Юдинцева в Нижнем Новгороде 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Остановочный пункт располагается в Канавинском районе вблизи улицы Кузбасская и Московского шоссе. Сюда будут подъезжать пригородные электрички заволжского направления — № 6247 в 7:45, № 6414 в 16:24 и № 6258 в 17:27.

В ГЖД добавили, что новая остановка входит в зону самой популярной у нижегородцев линии — Первой Сормовской. При оплате билета картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «электронный кошелек 60 и 90 минут».

Напомним, количество поездов через Нижний Новгород увеличат этим летом. Дополнительный состав будет курсировать по маршруту Ижевск — Москва.