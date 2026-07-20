В Красноярском крае автомобиль со спящей девушкой скатился в воду

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Девушка погибла в озере Песчанка под Красноярском после того, как автомобиль без ручника, в котором она спала, внезапно начал движение и скатился в воду, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, на озере Песчанка в Красноярском крае отдыхала компания из шести человек. В ночь на понедельник девушка ушла спать в автомобиль, припаркованный на уклоне берега, а ее друзья остались у костра.
«Из-за неисправности стояночного тормоза для фиксации транспортного средства была включена передача. В момент, когда девушка находилась внутри, в автомобиле запустился двигатель, из-за чего машина начала двигаться и скатилась в озеро. Находившаяся внутри девушка не смогла выбраться и погибла», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту следственные органы организовали процессуальную проверку.