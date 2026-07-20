63% нижегородцев заметили уменьшение очередей на АЗС

Ситуация с топливом в Нижегородской области постепенно стабилизируется, однако на отдельных заправках дефицит бензина сохраняется. Об этом свидетельствуют данные опроса среди автомобилистов.
В канале в «Максе» «Где бензин в Нижнем Новгороде» участие в опросе приняли 350 человек. Согласно его результатам, 63% водителей сообщили, что очереди на АЗС стали меньше, а ситуация с наличием бензина улучшилась.
Остальные участники опроса пока не заметили существенных изменений и считают, что проблемы с доступностью топлива сохраняются.
В региональном министерстве энергетики отметили, что ранее введенные ограничения должны помочь стабилизировать ситуацию на топливном рынке в ближайшее время. Власти также продолжают взаимодействовать с топливными компаниями и федеральным правительством по вопросу увеличения поставок горючего в регион.
Напомним, с 9 июля в Нижегородской области начали действовать новые правила отпуска топлива на сетевых АЗС. Теперь автомобили заправляют по принципу «четный — нечетный»: дата заправки зависит от первой цифры государственного регистрационного номера автомобиля. Нововведение должно помочь сократить очереди на заправках.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.
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