Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женская консультация Брянской больницы № 2 получила новое оборудование

Интерактивная панель позволит специалистам наглядно показать будущим родителям, как развивается малыш внутриутробно.

Источник: Национальные проекты России

Современное оборудование для занятий в Школе беременных и грудного вскармливания получила женская консультация Брянской городской больницы № 2 при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.

В частности, интерактивная панель позволит специалистам наглядно показать будущим родителям, например, как развивается малыш внутриутробно. А с помощью нового ноутбука врачи работают с современными методическими пособиями и презентациями по анатомии, этапам развития ребенка и технике кормления. Узнать расписание работы Школы для беременных можно в регистратуре медицинской организации или в официальном сообществе больницы ВКонтакте.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше