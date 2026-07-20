Женская консультация Брянской больницы № 2 получила новое оборудование

Современное оборудование для занятий в Школе беременных и грудного вскармливания получила женская консультация Брянской городской больницы № 2 при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.
В частности, интерактивная панель позволит специалистам наглядно показать будущим родителям, например, как развивается малыш внутриутробно. А с помощью нового ноутбука врачи работают с современными методическими пособиями и презентациями по анатомии, этапам развития ребенка и технике кормления. Узнать расписание работы Школы для беременных можно в регистратуре медицинской организации или в официальном сообществе больницы ВКонтакте.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.