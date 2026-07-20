Женская консультация Брянской больницы № 2 получила новое оборудование

В частности, интерактивная панель позволит специалистам наглядно показать будущим родителям, например, как развивается малыш внутриутробно. А с помощью нового ноутбука врачи работают с современными методическими пособиями и презентациями по анатомии, этапам развития ребенка и технике кормления. Узнать расписание работы Школы для беременных можно в регистратуре медицинской организации или в официальном сообществе больницы ВКонтакте.