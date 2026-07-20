В Красноярске 18 пострадавших на производствах инвалидов получили автомобили

Жителям Красноярского края, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата на производстве, предоставили автомобили.
Ключи 18 новым владельцам вручили 17 июля. Машины переоборудованы с учетом индивидуальных особенностей здоровья владельцев, рассказали в региональном отделении Социального фонда.
Потребность в специальном транспорте устанавливает медико-социальная экспертиза при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. С необходимыми документами, в том числе программой реабилитации пострадавшего, и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу отделения СФР или на портал Госуслуг.
Программа действует с 2000 года, за это время автомобили получили более 800 жителей края. Срок эксплуатации автомобиля — 7 лет. За это время Отделение частично компенсирует расходы на топливо, текущий ремонт, капремонт (до 30% стоимости) и полис ОСАГО.
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