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В Красноярске 18 пострадавших на производствах инвалидов получили автомобили

Жителям Красноярского края, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата на производстве, предоставили автомобили.

Жителям Красноярского края, которые получили травмы опорно-двигательного аппарата на производстве, предоставили автомобили.

Ключи 18 новым владельцам вручили 17 июля. Машины переоборудованы с учетом индивидуальных особенностей здоровья владельцев, рассказали в региональном отделении Социального фонда.

Потребность в специальном транспорте устанавливает медико-социальная экспертиза при отсутствии медицинских противопоказаний к вождению. С необходимыми документами, в том числе программой реабилитации пострадавшего, и заявлением нужно обратиться в клиентскую службу отделения СФР или на портал Госуслуг.

Программа действует с 2000 года, за это время автомобили получили более 800 жителей края. Срок эксплуатации автомобиля — 7 лет. За это время Отделение частично компенсирует расходы на топливо, текущий ремонт, капремонт (до 30% стоимости) и полис ОСАГО.

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