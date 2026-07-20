В Красноярске 18 пострадавших на производствах инвалидов получили автомобили

Программа действует с 2000 года, за это время автомобили получили более 800 жителей края. Срок эксплуатации автомобиля — 7 лет. За это время Отделение частично компенсирует расходы на топливо, текущий ремонт, капремонт (до 30% стоимости) и полис ОСАГО.