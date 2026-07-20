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Когда Крым и Севастополь получат субсидии на покупку топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Решение о выделении из федерального бюджета субсидий Крыму и Севастополю на закупку топлива ожидается на этой неделе. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«Ждем федеральное решение по бензину (субсидиям на закупку топлива — ред.) на этой неделе», — сказал он.

Развожаев добавил, что ситуация с топливом в регионе продолжает оставаться сложной.

«Логистика, которая сегодня есть, позволяет нам в ежедневном режиме определенные объемы получать. Пока, к сожалению, лимитированная система распределения по QR-кодам сохраняется», — добавил губернатор.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки принять решение о выделении Республике Крым и Севастополю субсидии для закупки топлива, чтобы добиться снижения его цены на полуострове.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Президент России Владимир Путин сообщал, что правительство сформировало спецштаб для оперативного мониторинга ситуации с топливом в России, он работает круглосуточно. Глава государства подчеркнул, что потребности Крыма в энергоресурсах будут обеспечены.

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