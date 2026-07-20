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Набережную Гребного канала перекроют 25 июля в Нижнем Новгороде

Ограничение движения связано с проведением 35-го триатлона «Мужества». Автомобили из зоны перекрытия эвакуируют.

Движение транспорта по набережной Гребного канала временно приостановят 25 июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения города.

Ограничения будут действовать с 00.01 до 18.00 на участке от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 177 по улице Слобода Печеры. Перекрытие связано с проведением 35-го триатлона «Мужества».

Специалисты просят водителей заранее убрать припаркованные автомобили с этого участка. Оставленный в зоне проведения соревнований транспорт переместят на спецстоянку, узнать его местонахождение можно будет по телефону 417−17−07. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что ограничения ввели на трех федеральных трассах в Нижегородской области.