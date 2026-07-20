Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи человек

В городском округе Нижний Новгород количество избирателей уменьшилось на 20 человек, до 1 086 174. В том числе непосредственно в Нижнем Новгороде их стало меньше на 1,97 тыс. человек (до 962,34 тыс.), в Кстовском районе — больше на 1,92 тыс. (до 111,07 тыс. человек), в Новинском сельсовете — больше на 30 (до 12,77 тыс.).