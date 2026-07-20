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Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 4,6 тысячи человек

В Нижегородской области на 1 июля 2026 года насчитывалось 2 452 016 избирателей, сообщили в областном избиркоме. Это на 4,6 тыс., или 0,2%, меньше по сравнению с началом года.

Источник: Коммерсантъ

В Нижегородской области на 1 июля 2026 года насчитывалось 2 452 016 избирателей, сообщили в областном избиркоме. Это на 4,6 тыс., или 0,2%, меньше по сравнению с началом года.

В городском округе Нижний Новгород количество избирателей уменьшилось на 20 человек, до 1 086 174. В том числе непосредственно в Нижнем Новгороде их стало меньше на 1,97 тыс. человек (до 962,34 тыс.), в Кстовском районе — больше на 1,92 тыс. (до 111,07 тыс. человек), в Новинском сельсовете — больше на 30 (до 12,77 тыс.).

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2025 год число избирателей в Нижегородской области уменьшилось на 13,7 тыс., или 0,5%.