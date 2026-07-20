В Таганроге количество разливающих топливо АЗС увеличилось вдвое

В рамках принятых мер организовано патрулирование территорий, прилегающих к АЗС, каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 19:00, ежедневное дежурство сотрудников казачьей дружины и волонтеров на АЗС «Роснефть» на ул. Дзержинского, 154/2, где, согласно мониторингу от 17 июля, зафиксировано наибольшее скопление автомобилистов. Отдельно волонтеры дежурят на АЗС в Марцевском переулке, 5.