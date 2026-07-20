В Таганроге количество разливающих топливо АЗС увеличилось вдвое

В Таганроге количество АЗС, где реализуется топливо, увеличилось вдвое. Бензин марки АИ92 доступен на 12 заправках, АИ95 — на 15, дизельное топливо — на 14 АЗС. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.
Несмотря на положительную динамику, очереди на автозаправочных станциях вертикально интегрированных нефтяных компаний пока сохраняются, хотя за последнюю неделю их протяжённость несколько сократилась.
Для поддержания порядка и оказания помощи жителям к работе на АЗС привлечены представители казачества и волонтеры. Совместными усилиями обеспечивается безопасность и организованность на наиболее загруженных объектах.
В рамках принятых мер организовано патрулирование территорий, прилегающих к АЗС, каждую пятницу, субботу и воскресенье с 08:00 до 19:00, ежедневное дежурство сотрудников казачьей дружины и волонтеров на АЗС «Роснефть» на ул. Дзержинского, 154/2, где, согласно мониторингу от 17 июля, зафиксировано наибольшее скопление автомобилистов. Отдельно волонтеры дежурят на АЗС в Марцевском переулке, 5.