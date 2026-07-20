Еще один волгоградский ресторан вошел в число лидеров гастротуризма России

Ресторан Cascade в Волгограде согласно экспертному рейтингу 50 Best Tastes of Russia признан одним из лучших представителей гастрономической отрасли страны, сообщили в АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области». Развитие инфраструктуры для путешествий по регионам России соответствует целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Среди особенностей заведения — уникальное сочетание национального колорита и актуальных гастрономических трендов. Команда ресторана возрождает старинные рецепты, дополняя их авторским видением», — подчеркивается в сообщении.
Объекты и их места в рейтинге определило голосование 500 ведущих рестораторов, отельеров, предпринимателей, шеф‑поваров, сомелье, гурманов, ресторанных критиков, технологов и специалистов широкого спектра предприятий в сфере общественного питания, товаров и услуг, сельского хозяйства и гастрономического туризма. Включение Cascade в него подтверждает высокий уровень развития гастрономической культуры в Волгоградской области и укрепляет позиции региона на карте российского гастрономического туризма, отметили в АНО.
Напомним, в рейтинг 50 Best Tastes of Russia также вошел волгоградский ресторан современной кухни The Atelier. Заведение делает акцент на блюдах, приготовленных из сезонных фермерских продуктов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.