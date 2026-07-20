В Астраханской области мост через ерик Сухой Рычан обновят в 2027 году

Мост через ерик Сухой Рычан, расположенный на трассе Астрахань — Зеленга, отремонтируют к 30 сентября 2027 года. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.
Общая протяженность переправы с подходами составляет 220 м. Она обеспечивает транспортное сообщение между населенными пунктами Бирюковка, Ахтерек, Яблонка, Нижняя Султановка, Сахма, Сизый Бугор с городом Астрахань и селами Приволжского района.
В рамках первого этапа ремонта специалисты обновили опорную часть, обустроили тротуары, уложили выравнивающий слой из бетона, сделали напыляемую гидроизоляцию, асфальтовое покрытие на мосту, основания и нижний слой покрытия на подходах, а также установили перильное и барьерное ограждения, укрепили откосы. Чтобы минимизировать неудобства для водителей, движение транспорта запустили по отремонтированной полосе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.