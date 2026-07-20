Что нельзя делать под дождем и в грозу?

Неправильные действия могут обернуться трагедией.
В Красноярском крае произошла трагедия: школьник погиб от удара током во время мытья квадроцикла. Он использовал автоматическую мойку, подключенную через самодельный удлинитель. Когда начался дождь, ребенок попытался отключить оборудование и вытащил вилку из розетки. Его ударило током — мальчик скончался до приезда скорой помощи.
Гроза и сильный ливень — это быстротекущие и чрезвычайно опасные явления. Разбираемся, что нельзя делать под дождем.
Что нельзя делать дома во время ливня и грозы?
Если вы находитесь в квартире, частном доме или на даче:
Отключите от сети все бытовые электроприборы.
Закройте окна и двери.
Не топите печь. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.
Не стойте у открытых окон и не касайтесь металлических водопроводных кранов.
Категорически запрещено использовать любые электроприборы на улице во время дождя. Вода является отличным проводником тока. Если осадки застали вас за работой с техникой во дворе, нельзя браться за мокрые провода и вилки голыми руками.
Что нельзя делать во время ливня и грозы на улице?
Если непогода застала вас в городе, постарайтесь как можно скорее зайти в капитальное строение — магазин, подъезд жилого дома. Они, в отличие от остановок общественного транспорта, имеют надежную молниезащиту. Если укрытия нет, переждите грозу, присев на корточки под невысокими кустарниками.
Чего делать нельзя:
Спускаться в подземные переходы и подвалы при сильном ливне — их может стремительно затопить. Лучше искать укрытие на возвышенности.
Находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций (их может повалить ветром).
Разговаривать по сотовому телефону. Находясь на улице во время грозы, мобильный лучше полностью отключить.
Что делать, если гроза застала на природе или у воды?
Водоемы во время грозы представляют смертельную опасность. Любителям купаться или рыбачить необходимо немедленно прекратить эти занятия и отойти как можно дальше от берега. Плавать в лодке также категорически запрещено.
Если вы в лесу:
Не прячьтесь под высокими или отдельно стоящими деревьями (вероятность удара молнии прямо пропорциональна высоте объекта). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.
Не прислоняйтесь к стволам деревьев: прямое попадание молнии может разбить ствол в щепки и травмировать вас.
Не сидите у костра. Столб горячего воздуха — отличный проводник электричества.
Если рядом нет укрытия, лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею. По возможности, тело должно минимально соприкасаться с землей.
Как правильно вести себя в автомобиле в дождь и грозу?
Автомобиль является достаточно безопасным укрытием во время грозы, но при соблюдении ряда условий. Если начался сильный ливень, не пытайтесь проехать подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину, не прибегая к экстренному торможению, включите «аварийку» и переждите стихию.
Чего нельзя делать водителям и пассажирам:
Останавливаться на возвышенностях, в открытом поле или под высокими деревьями.
Заправлять машину во время грозы.
Прятаться под днищем машины или сидеть в открытом кузове грузовика.
Прикасаться к металлическим предметам в салоне.
Источник: 47.mchs.gov.ru, 42.mchs.gov.ruНапомним, ранее молния попала в маму с девочкой — ребенок погиб.