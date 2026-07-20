Что нельзя делать под дождем и в грозу?

Если непогода застала вас в городе, постарайтесь как можно скорее зайти в капитальное строение — магазин, подъезд жилого дома. Они, в отличие от остановок общественного транспорта, имеют надежную молниезащиту. Если укрытия нет, переждите грозу, присев на корточки под невысокими кустарниками.