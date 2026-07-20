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Что нельзя делать под дождем и в грозу?

Неправильные действия могут обернуться трагедией.

Неправильные действия могут обернуться трагедией.

В Красноярском крае произошла трагедия: школьник погиб от удара током во время мытья квадроцикла. Он использовал автоматическую мойку, подключенную через самодельный удлинитель. Когда начался дождь, ребенок попытался отключить оборудование и вытащил вилку из розетки. Его ударило током — мальчик скончался до приезда скорой помощи.

Гроза и сильный ливень — это быстротекущие и чрезвычайно опасные явления. Разбираемся, что нельзя делать под дождем.

Что нельзя делать дома во время ливня и грозы?

Если вы находитесь в квартире, частном доме или на даче:

Отключите от сети все бытовые электроприборы.

Закройте окна и двери.

Не топите печь. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.

Не стойте у открытых окон и не касайтесь металлических водопроводных кранов.

Категорически запрещено использовать любые электроприборы на улице во время дождя. Вода является отличным проводником тока. Если осадки застали вас за работой с техникой во дворе, нельзя браться за мокрые провода и вилки голыми руками.

Что нельзя делать во время ливня и грозы на улице?

Если непогода застала вас в городе, постарайтесь как можно скорее зайти в капитальное строение — магазин, подъезд жилого дома. Они, в отличие от остановок общественного транспорта, имеют надежную молниезащиту. Если укрытия нет, переждите грозу, присев на корточки под невысокими кустарниками.

Чего делать нельзя:

Спускаться в подземные переходы и подвалы при сильном ливне — их может стремительно затопить. Лучше искать укрытие на возвышенности.

Находиться вблизи рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций (их может повалить ветром).

Разговаривать по сотовому телефону. Находясь на улице во время грозы, мобильный лучше полностью отключить.

Что делать, если гроза застала на природе или у воды?

Водоемы во время грозы представляют смертельную опасность. Любителям купаться или рыбачить необходимо немедленно прекратить эти занятия и отойти как можно дальше от берега. Плавать в лодке также категорически запрещено.

Если вы в лесу:

Не прячьтесь под высокими или отдельно стоящими деревьями (вероятность удара молнии прямо пропорциональна высоте объекта). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

Не прислоняйтесь к стволам деревьев: прямое попадание молнии может разбить ствол в щепки и травмировать вас.

Не сидите у костра. Столб горячего воздуха — отличный проводник электричества.

Если рядом нет укрытия, лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею. По возможности, тело должно минимально соприкасаться с землей.

Как правильно вести себя в автомобиле в дождь и грозу?

Автомобиль является достаточно безопасным укрытием во время грозы, но при соблюдении ряда условий. Если начался сильный ливень, не пытайтесь проехать подтопленные участки. Медленно перестройтесь на обочину, не прибегая к экстренному торможению, включите «аварийку» и переждите стихию.

Чего нельзя делать водителям и пассажирам:

Останавливаться на возвышенностях, в открытом поле или под высокими деревьями.

Заправлять машину во время грозы.

Прятаться под днищем машины или сидеть в открытом кузове грузовика.

Прикасаться к металлическим предметам в салоне.

Источник: 47.mchs.gov.ru, 42.mchs.gov.ruНапомним, ранее молния попала в маму с девочкой — ребенок погиб.