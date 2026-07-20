Гражданская зрелость. Кто в Красноярске идёт в общественные наблюдатели

Именно эта независимость делает общественного наблюдателя наиболее доверенным лицом для избирателя. Он не ангажирован, ему не нужно «вытягивать» своего кандидата — ему нужно лишь зафиксировать, всё ли идёт по закону. И если он видит нарушение, он обязан сообщить, но при этом его сообщение будет тщательно проверено, прежде чем получить статус факта.