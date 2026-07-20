Гражданская зрелость. Кто в Красноярске идёт в общественные наблюдатели

18, 19 и 20 сентября Красноярский край, как и вся страна, окажется в эпицентре важнейшего политического события — голосования на выборах в Госдуму и региональное Заксобрание.
Как убедиться, что волеизъявление граждан будет свободным, а итоги — честными? Кто проследит за тем, чтобы ни один голос не был искажён, а процедура прошла строго по закону?
Об этом рассказала руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Красноярском крае Наталья Ильичева. Всё, что вы хотели знать о том, как наблюдает гражданское общества на выборах, — в нашем материале.
Независимый аудит.
Многие привыкли считать Общественную палату площадкой для дискуссий экспертов и обсуждения социальных проблем. Однако в период выборов её функция становится гораздо более конкретной и ответственной. Именно палата — и федеральная, и региональная — выступает главным организатором независимого наблюдения.
«Роль принципиальная, — подчёркивает Наталья Ильичева. — Общественная палата Российской Федерации и региональные общественные палаты как субъекты общественного контроля выступают единственными институтами, которые по закону организуют независимое общественное наблюдение за голосованием. Мы не представляем интересы политических партий или кандидатов. Наша задача — обеспечить независимый аудит процедуры глазами гражданского общества».
Проект по организации общественного наблюдения реализуется с 2018 года. Его движущая сила — Общественная палата РФ, Совет при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, а также Ассоциация «Независимый общественный мониторинг». В Красноярском крае практическую работу ведёт Общественный штаб, структура и руководитель которого утверждены региональной Общественной палатой. Это не кабинетная структура, а живой механизм, который должен оперативно реагировать на любые сигналы с мест.
Из кого состоит «мозговой центр»?
В составе штаба — юристы, политологи, журналисты, правозащитники, имеющие опыт электоральной экспертизы.
Внутри штаба созданы рабочие группы, отвечающие за своё направление: подготовку и координацию наблюдателей, анализ и верификацию информации о ходе кампании, правовую экспертизу сигналов и обращений, информационное сопровождение деятельности штаба и Центра общественного наблюдения. Такое разделение позволяет быстро обрабатывать любой поступающий сигнал и давать ему квалифицированную оценку.
Главные действующие лица на избирательных участках — наблюдатели. Но не все они одинаковы. Закон чётко разграничивает наблюдателей от партий и общественных наблюдателей. И разница здесь не только в названии, но и в сути.
«Разница в целеполагании и политической нейтральности, — поясняет руководитель штаба. — Наблюдатель от партии защищает результат своего кандидата. Общественный наблюдатель стоит над схваткой. Его единственный интерес — соблюдение процедуры. Общественный наблюдатель абсолютно свободен в фиксации любых отклонений от регламента голосования, не оглядываясь на политическую целесообразность своей партии».
Именно эта независимость делает общественного наблюдателя наиболее доверенным лицом для избирателя. Он не ангажирован, ему не нужно «вытягивать» своего кандидата — ему нужно лишь зафиксировать, всё ли идёт по закону. И если он видит нарушение, он обязан сообщить, но при этом его сообщение будет тщательно проверено, прежде чем получить статус факта.
Как готовят «глаза» общества.
Наблюдатель с низкой квалификацией — это риск. Он может не заметить реального нарушения или, наоборот, создать конфликтную ситуацию на пустом месте, что дискредитирует саму идею общественного контроля. Поэтому в Красноярском крае подготовке кадров уделяют первостепенное внимание.
«Участники обучения изучают правовые основы избирательного законодательства, порядок работы на избирательных участках, алгоритмы действий в нестандартных ситуациях, методы противодействия информационным провокациям и многое другое, — перечисляет Наталья Ильичева. — Главное — наблюдатель должен научиться видеть, а не просто смотреть, должен быть соучастным».
Обучение ведётся по единой образовательной программе, разработанной Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». Первые семинары прошли в Красноярске ещё в конце июня. Затем эстафета переместилась в муниципальные образования края — занятия проводятся по мере формирования групп. В результате край получит корпус подготовленных наблюдателей, которые знают не только свои права, но и обязанности, а главное — алгоритм действий в любой нестандартной ситуации.
Стоит отметить, что за время реализации проекта в регионе сложился устойчивый костяк наблюдателей. «Более 80% из них принимают участие в общественном контроле за выборами на регулярной основе, — отмечает Ильичева. — Для многих это стало формой гражданской зрелости». Приходят все, кто хочет быть причастным к обеспечению честности выборов.
От сигнала до экспертной оценки.
Самое волнительное для избирателей — это возможные нарушения. Но как отличить реальный сбой процедуры от случайной ошибки или откровенного фейка? В Общественном штабе выстроена чёткая система фильтрации.
«Если общественный наблюдатель видит на его взгляд нарушение, то он его фиксирует, привлекает внимание других наблюдателей, информирует председателя избирательной комиссии и сообщает в штаб, — описывает алгоритм Наталья Ильичева. — До завершения правовой экспертизы нашими специалистами любое сообщение классифицируется именно как сигнал, а не подтвержденный факт нарушения. Ни один сигнал ни от наблюдателей, ни из открытых источников не остается без внимания».
То есть каждое сообщение проходит юридическую проверку. Только после этого оно может быть признано нарушением. Такой подход исключает поспешные выводы и позволяет избежать манипуляций. Наблюдатель, действуя в рамках закона, подчиняется не партийной дисциплине, а интересам института общественного контроля.
«Отмечу, что за все время реализации проекта по общественному наблюдению в Красноярском крае сигналы, которые эксперты штаба после проверки квалифицировали бы как нарушения, способные исказить волеизъявление граждан и повлиять на итоги голосования, выявлены не были, — заявляет руководитель штаба. — Подавляющее большинство сообщений при проверке оказываются либо нарушениями процедуры, которые участковые избирательные комиссии оперативно устраняют самостоятельно, либо информационными выбросами, не имеющими отношения к реальности».