Набережную Гребного канала частично перекроют 25 июля

Специалисты просят водителей убрать автомобили. Машины, оставленный в зоне перекрытия, переместят на штрафстоянку. Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.