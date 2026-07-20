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Набережную Гребного канала частично перекроют 25 июля

Ограничения будут действовать с 00.01 до 18.00.

Источник: Нижегородская правда

Набережную Гребного канала частично перекроют 25 июля из-за спортивного мероприятия. Ограничения будут действовать с 00.01 до 18.00, сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения коснутся участка от дома № 10 по улице Красная Слобода до дома № 177 по улице Слобода Печеры.

Специалисты просят водителей убрать автомобили. Машины, оставленный в зоне перекрытия, переместят на штрафстоянку. Напомним, что у нас есть Telegram-канал «Проезда нет», в котором оперативно сообщаем обо всех ограничениях движения на улицах Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на участках улицы Республиканской ограничат парковку машин.