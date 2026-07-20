Активисты из Полевского округа на Урале стали вожатыми фестиваля молодежи

Три представителя Полевского округа Свердловской области прошли отбор в вожатский корпус Международного фестиваля молодежи, сообщили в управлении образованием округа. Событие состоится 11−17 сентября в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Вожатский корпус формируется с апреля. Ранее кандидаты представили резюме и прошли собеседования, подтвердив навыки межкультурной коммуникации и высокий уровень стрессоустойчивости. От Полевского округа конкурсный отбор успешно прошли три представительницы: Алина Чалышева, Анна Оберюхтина и Серафима Гусельникова.
Теперь на базе Дома Первых в Екатеринбурге 100 вожатым предстоит пройти интенсивное обучение. Программа включает тренинги по межкультурной коммуникации, командообразованию и работе с молодежью из разных стран. На фестивале они будут встречать делегации участников более чем из 190 стран.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.