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Севастопольцам субсидируют покупку баллонного газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил правительству разработать предложение по субсидированию покупки населением сжиженного газа в баллонах, который существенно вырос в цене.

Источник: Крымгазсети

«Цена значительно выросла… Прошу подготовить предложения по субсидированию (приобретения) газа, посмотреть по категориям», — сказал руководитель региона на аппаратном совещании в понедельник.

По словам Развожаева, если раньше стоимость заправки одного баллона была в районе 1500 рублей, то сейчас цена повысилась до 7000 рублей.

«Конечно, надо какие-то меры оперативно подготовить, разработать и предложить, обеспечить людям систему субсидирования», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на время действия режима ЧС баллонный газ населению будут выдавать бесплатно.

Сжиженный баллонный газ бесплатно поставляется тем абонентам, которые имеют заключенные договоры с «Крымгазсети» или коммерческими структурами на поставку сжиженного газа и проживают в негазифицированных природным газом домах.

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