Невролог пояснила, почему духота особенно опасна диабетикам и гипертоникам

«У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары», — отметила специалист.