Невролог пояснила, почему духота особенно опасна диабетикам и гипертоникам

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Духота в квартире создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, особенно опасную для людей с диабетом, гипертонией, пожилых и детей, рассказала врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
«Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей», — сказала Демьяновская NEWS.ru.
По словам врача, в жарком, плохо проветриваемом помещении механизмы терморегуляции дают сбой: организм теряет много жидкости через пот, что чревато нарушением водно-солевого баланса. Из-за этого сердце и сосуды работают с повышенной нагрузкой, пояснила Демьяновская. Расширение сосудов вызывает учащение пульса и может спровоцировать сбои сердечного ритма, подчеркнула врач.
«У людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может повыситься вероятность сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасна ситуация, когда человек находится в душной квартире несколько дней подряд без возможности охладиться, например во время аномальной жары», — отметила специалист.
Демьяновская добавила, что организм при этом испытывает постоянный тепловой стресс, который может спровоцировать обезвоживание, ухудшение кровоснабжения мозга и образование тромбов.