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С блогерши, гулявшей голой по Москве, взыскивают долг по кредитам

С гулявшей голой по Москве блогерши взыскивают долг по кредитам на 234 тыс руб.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. С гулявшей голой в Москве блогерши Анастасии Брагиной принудительно взыскивают долг по кредитам на более чем 234 тысячи рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно материалам приставов, в июне-сентябре 2024 года на Брагину завели три исполнительных производства о взыскании «задолженности по кредитным платежам» по исполнительным надписям нотариуса и судебном приказу, выданному судебным участком в Пермском крае.

В общей сложности по ним с блогерши принудительно взыскивают более 219 тысяч рублей долга по кредитам с исполнительскими сборами на 15,3 тысячи рублей.

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина писала в своем Telegram-канале, что обращалась к правоохранителям в связи с распространением Брагиной порнографии среди детей и пропагандой наркотиков. Позднее она сообщила, что, по ее информации, задержана именно эта блогерша.

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