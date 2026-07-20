С блогерши, гулявшей голой по Москве, взыскивают долг по кредитам

Ранее в столичном главке МВД РФ сообщили о задержании 22-летней уроженки Пермского края после появления в интернете публикаций, где она снимает себя на видео обнаженной в общественных местах. До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина писала в своем Telegram-канале, что обращалась к правоохранителям в связи с распространением Брагиной порнографии среди детей и пропагандой наркотиков. Позднее она сообщила, что, по ее информации, задержана именно эта блогерша.