Морское сообщение планируют запустить из Петербурга в Калининград

По его словам, рейсы могут начать выполнять после завершения строительства пассажирского терминала в городе Пионерском. Судно для линии планируют сделать рассчитанным на 1,5−2,5 тыс. пассажиров, а время в пути составит около 24−30 часов. Также рассматривается возможность перевозки автомобилей.