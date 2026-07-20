Подруга сумела выбраться и позвонила в 112: появились подробности спасения тонущего в Янтарном

ЧП произошло в воскресенье, 19 июля, в 14:00 в районе водно-насосной станции примерно в 300−400 метрах от границы городского пляжа. В тот день на берегу моря в Янтарном висели запрещающие красные флаги, которые говорят о волнении и отбойных течениях. Невзирая на это, молодые люди пошли купаться. Девушку и парня, который заплыл чуть дальше подруги, стало уносить в море. Она сумела выбраться на берег и сразу позвонила по номеру 112.