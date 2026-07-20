В Прикамье ТОС в селе Кын помогают пострадавшим от наводнения пенсионерам

ТОС «Уральское» села Кын рассказало историю пенсионера Николая Менщикова, чей дом сильно пострадал от удара стихии.
В селе Кын продолжается восстановление после паводка. Дом Николая Менщикова стоит первым на улице Сухой — во время наводнения он принял на себя самый сильный удар. Вода не просто зашла внутрь, она разрушила постройки и снесла баню.
17 июля к нему приехали на помощь соседи и добровольцы. Волонтёры приподняли дом и занялись завалинкой. ТОСовцы взяли на себя расчистку территории: собрали мусор и разбросанные дрова. Администрация выделила два трактора-погрузчика на два дня.
Из Лысьвы мужчине привезли стиральную машину — воду для неё можно заливать вручную. Также закупили гвозди, таз, вёдра, ковш и сигареты.
«Наша цель — вернуть Николаю нормальные условия для жизни: нужно построить новую баню, настелить пол во дворе и обшить его досками. Материалы — доски и вершинник — мы уже заказали в деревне Симоново, теперь ждем доставку, чтобы сразу приступить к делу», — рассказали в территориальном общественном самоуправлении.
Напомним, в селе Кын продолжаются поиски пропавшей во время наводнения художницы Олеси Косаревой. Для поисков волонтёры привлекли дрон с тепловизором, однако результата это не дало.