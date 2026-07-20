В Прикамье ТОС в селе Кын помогают пострадавшим от наводнения пенсионерам

«Наша цель — вернуть Николаю нормальные условия для жизни: нужно построить новую баню, настелить пол во дворе и обшить его досками. Материалы — доски и вершинник — мы уже заказали в деревне Симоново, теперь ждем доставку, чтобы сразу приступить к делу», — рассказали в территориальном общественном самоуправлении.