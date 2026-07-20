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До +35° раскалится воздух в Воронежской области

Такой отметки столбики термометров достигнут днём 21 июля.

Источник: АиФ Воронеж

Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за сильной жары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Согласно данным синоптиков, в период с 14:00 до 15:00 во вторник, 21 июля, местами по региону воздух прогреется до +35°.

Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало, что жара на текущей рабочей неделе сменится дождями.

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