До +35° раскалится воздух в Воронежской области

Штормовое предупреждение объявили в Воронежской области из-за сильной жары. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Согласно данным синоптиков, в период с 14:00 до 15:00 во вторник, 21 июля, местами по региону воздух прогреется до +35°.
Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало, что жара на текущей рабочей неделе сменится дождями.
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