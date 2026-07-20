Иск «Энергии» к воронежскому КБХА на 263 млн поставили на паузу до сентября

КБХА входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным Rusprofile, акционерное общество зарегистрировано в Воронеже в августе 2004 года. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал составляет почти 23,2 млрд руб. Директором предприятия с декабря 2023 года является Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. По состоянию на 20 июля 2026 года КБХА выступает ответчиком в 97 арбитражных делах на общую сумму 1,6 млрд руб.