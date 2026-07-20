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В новый состав гордумы Перми на одно депутатское место претендуют по 10 человек

На выборы в состав Пермской гордумы претендуют 363 кандидата.

Источник: Комсомольская правда

Краевой избирком сообщил о завершении приема документов на выдвижение от кандидатов в депутаты и избирательных объединений на выборы депутатов Пермской гордумы VIII созыва. На 36 мандатов выдвинуто 363 кандидата.

В среднем на одно депутатское место претендуют по 10 человек. В их число вошли 153 кандидата по 22 одномандатным округам, 210 — по партийным спискам.

Партийные списки представлены шестью избирательными объединениями: ЛДПР и «Новые люди» — по 36 кандидатов; КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия» — по 35 кандидатов; «Единая Россия» — 33 кандидата. Объединения освобождены от сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения на выборах в гордуму.

Кандидаты по одномандатным округам выдвинулись от семи избирательных объединений: «Единая Россия», ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия» — по 22 кандидата; КПРФ и «Новые люди» — по 21 кандидату; «Коммунисты России» — 13 кандидатов. Еще 10 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Им наряду с кандидатами от партии «Коммунисты России» для регистрации необходимо собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.

Следующий этап — это представление документов на регистрацию, который продлится до 5 августа. Выдвижение кандидатов на выборах депутатов в Госдуму РФ продлится до 22 июля включительно. В Прикамье также предстоит избрать новый состав представительных органов власти в Большесосновском, Кунгурском и Соликамском округах. Выборы пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

Крайизбирком на 1 января 20226 года установил 1 967 549 избирателей, зарегистрированных в Пермском крае, в Перми — 773 035 избирателей. Среди других территорий края по числу избирателей лидируют: Березники — 114 581 человек, Пермский округ — 105 133, Кунгурский округ — 78 092. Наименьшее число избирателей: в Косинском округе — 5 105, ЗАТО Звездный — 5 159 человек, Юрлинском округе — 7 041.

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