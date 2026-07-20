В новый состав гордумы Перми на одно депутатское место претендуют по 10 человек

Кандидаты по одномандатным округам выдвинулись от семи избирательных объединений: «Единая Россия», ЛДПР, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия» — по 22 кандидата; КПРФ и «Новые люди» — по 21 кандидату; «Коммунисты России» — 13 кандидатов. Еще 10 кандидатов выдвинуты в порядке самовыдвижения. Им наряду с кандидатами от партии «Коммунисты России» для регистрации необходимо собрать установленное количество подписей избирателей в поддержку выдвижения.