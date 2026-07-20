Кинопоказы, клубы и просветительские лекции: возле парка «Юность» открылось новое общественное пространство

Авторы проекта признаются: главная сложность сейчас — найти баланс между доступностью и устойчивостью. «Конечно, хочется, чтобы пространство было открыто круглосуточно, чтобы для всех оно было бесплатным, чтобы там в свободном пользовании было всё необходимое, — подчёркивают они. — Но при этом стартовых ресурсов хватит до конца ноября, и если мы не научимся собирать живые деньги в достаточном объёме, то в этом году всё и закончится».