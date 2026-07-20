На проект ремонта дороги Гвардейск — граница с Литовской Республикой — Советск выделили 20 млн

Речь идёт об участке трассы с 7,8 по 9,3 км. Подрядчика ищет Управление дорожного хозяйства Калининградской области. Заявки на участие в торгах принимают до 20 июля. Итоги аукциона планируют подвести 23 июля. Максимальная цена контракта — 20 млн рублей. Исполнить его необходимо до 16 декабря 2027 года. Источник финансирования — бюджет Калининградской области.