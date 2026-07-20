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Берег Волги в центре Волгограда взяли под госохрану

В список внесли 23 объекта культурного наследия на Центральной набережной.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде под госохрану взяли 23 объекта культурного наследия, расположенных на берегу Волги в центре города. В списке — главные достопримечательности на Центральной набережной в районе музея-панорамы, связанные со Сталинградской битвой. Приказ об этом опубликовал комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области.

Согласно документу, практически вся набережная входит в состав достопримечательного места «Героическая оборона Сталинграда воинами 13-й Гвардейской дивизии и Волжской военной флотилии в 1942—1943 годах». Предметом охраны стали объекты на улицах Советской, Наумова, 13-й Гвардейской, Коммунистической. Среди 23 особо ценных для истории объектов руины мельницы Грудинина и Дом Павлова, братская могила воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии, памятники Хользунову, Чуйкову и водокачка. Места, где находились блиндаж Родимцева, переправа через Волгу, стена Родимцева, сама музей-панорама и другие памятные места.