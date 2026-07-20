В поселке Владимировка Ставропольского края к сентябрю отремонтируют школу

Здание школы № 7 в поселке Владимировка в Туркменском округе Ставропольского края отремонтируют к новому учебному году при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
Специалисты уже полностью заменили там инженерные коммуникации, наладили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Также на территории установлено новое ограждение. Сейчас мастера занимаются отделкой фасада, модернизируют цоколь, красят стены, укладывают плитку и монтируют потолки. Подчеркивается, что в учреждении появится современный специализированный агротехкласс.
«Первого сентября дети и педагоги переступят порог обновленной школы. Уверен, что учиться в комфортных и современных условиях будет гораздо приятнее и интереснее», — отметил глава Туркменского округа Сергей Козырь.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.