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В поселке Владимировка Ставропольского края к сентябрю отремонтируют школу

В образовательном учреждении также создадут агротехкласс.

Здание школы № 7 в поселке Владимировка в Туркменском округе Ставропольского края отремонтируют к новому учебному году при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.

Специалисты уже полностью заменили там инженерные коммуникации, наладили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Также на территории установлено новое ограждение. Сейчас мастера занимаются отделкой фасада, модернизируют цоколь, красят стены, укладывают плитку и монтируют потолки. Подчеркивается, что в учреждении появится современный специализированный агротехкласс.

«Первого сентября дети и педагоги переступят порог обновленной школы. Уверен, что учиться в комфортных и современных условиях будет гораздо приятнее и интереснее», — отметил глава Туркменского округа Сергей Козырь.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.