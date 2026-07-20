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В деревне Писковичи Псковской области завершают преображение территории

Специалистам осталось разместить там скамейки и провести ландшафтное оформление.

Благоустройство общественной территории на въезде в деревню Писковичи в Псковской области близится к завершению. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

Подрядчик завершил планировку пространства. Так, сеть пешеходных асфальтированных дорожек проложена с опорой на устоявшиеся маршруты передвижения местных жителей. Также мастера подготовили площадки для размещения скамеек и урн. Затем на территории собираются провести ландшафтное оформление.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.