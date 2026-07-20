В деревне Писковичи Псковской области завершают преображение территории

Благоустройство общественной территории на въезде в деревню Писковичи в Псковской области близится к завершению. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
Подрядчик завершил планировку пространства. Так, сеть пешеходных асфальтированных дорожек проложена с опорой на устоявшиеся маршруты передвижения местных жителей. Также мастера подготовили площадки для размещения скамеек и урн. Затем на территории собираются провести ландшафтное оформление.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.