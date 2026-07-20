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В подмосковном Серпухове отремонтируют детский сад при школе № 16

Прилегающая территория также будет благоустроена.

Дошкольное отделение средней общеобразовательной школы № 16 на улице Космонавтов в Серпухове модернизируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Готовность объекта превысила 85%, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас в здании специалисты проводят отделочные и фасадные работы, монтируют инженерные системы. Кроме того, они благоустраивают прилегающую территорию.

В здании обустроят комнаты для групп, спальни, игровые зоны, пищеблок и медицинский кабинет. Открыть обновленный детский сад планируют в 2026 году.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.