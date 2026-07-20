Что произошло с игроком БАТЭ на месте съемок сцены «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки»

Видео с презентацией полузащитника клуба Юрия Ковалева опубликовано в телеграм-канале футбольного клуба «БАТЭ». Игрок сборной Беларуси повторил знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». Съемки комедии проходили в Баку. Именно в Азербайджане белорусы сейчас проводят номинально домашние матчи в рамках квалификации Лиги конференций.