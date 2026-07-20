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Что произошло с игроком БАТЭ на месте съемок сцены «Черт побери!» из «Бриллиантовой руки»

Что произошло с игроком БАТЭ на месте съемок сцены из «Бриллиантовой руки».

Источник: Комсомольская правда

Что произошло с игроком БАТЭ на месте съемок известной сцены «Чьерт побьери!» из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая, сообщает sport5.by.

Видео с презентацией полузащитника клуба Юрия Ковалева опубликовано в телеграм-канале футбольного клуба «БАТЭ». Игрок сборной Беларуси повторил знаменитую сцену из фильма «Бриллиантовая рука». Съемки комедии проходили в Баку. Именно в Азербайджане белорусы сейчас проводят номинально домашние матчи в рамках квалификации Лиги конференций.

Ковалев вместо Семена Семеновича Горбункова, которого в фильме сыграл Юрий Никулин, падает на брусчатку и произносит фразу: «Черт побери!».

Новичку БАТЭ помогает поднятья полузащитник Кирилл Капленко и говорит:

— Какой же «Черт побери?». Это БАТЭ!

Во втором раунде отбора Лиги конференции «БАТЭ» сыграют со швейцарским «Сьоном». Матчи состоятся 23 и 31 июля.

Тем временем участник ЧМ-2026 по футболу стал игроком белорусской команды.

Кстати, известная белорусская биатлонистка решила выступать в новом сезоне: «Возвращаемся красиво».

Кроме того, ожидаемая продолжительность жизни белорусов скоро станет почти на два года выше.