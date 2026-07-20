Слет марийской молодежи в Марий Эл объединил около 100 участников

Около 100 человек в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие в ежегодном слете марийской молодежи, который прошел с 5 по 11 июля в Республике Марий Эл, сообщили в администрации Моркинского муниципального района. Событие организовали по нацпроекту «Молодёжь и дети».
На слете, приуроченном к Году единства народов России, собрались участники из 8 регионов — Башкирии, Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Тюменской и Свердловской областей. Среди них — студенты вузов и учащиеся колледжей, руководители и координаторы социальных проектов, представители творческой и сельской молодежи.
Программа мероприятия включала интерактивные обучающие сессии с экспертами. Кроме того, участники презентовали свои проекты, посетили с экскурсиями культурно‑исторические объекты, мастер‑классы по народным промыслам.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.