Слет марийской молодежи в Марий Эл объединил около 100 участников

Около 100 человек в возрасте от 16 до 35 лет приняли участие в ежегодном слете марийской молодежи, который прошел с 5 по 11 июля в Республике Марий Эл, сообщили в администрации Моркинского муниципального района. Событие организовали по нацпроекту «Молодёжь и дети».