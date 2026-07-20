Экс-главу Липецкой ипотечной корпорации хотят обанкротить

УК уже обращалась в липецкий арбитраж с аналогичным иском к господину Клевцову в июне 2024 года. Объем требований и суть их происхождения тогда так же не раскрывались. В январе 2025 года суд решил не рассматривать заявление, поскольку истец неоднократно не являлся на заседания.