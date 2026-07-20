Экс-главу Липецкой ипотечной корпорации хотят обанкротить

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление местного ООО «Управляющая компания “Елецкий микрорайон”» о признании банкротом бывшего депутата горсовета Липецка и экс-главы Липецкой ипотечной корпорации Валерия Клевцова. Сумма требований и их суть не раскрываются. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.
УК уже обращалась в липецкий арбитраж с аналогичным иском к господину Клевцову в июне 2024 года. Объем требований и суть их происхождения тогда так же не раскрывались. В январе 2025 года суд решил не рассматривать заявление, поскольку истец неоднократно не являлся на заседания.
По данным Rusprofile, ООО УК «Елецкий микрорайон» зарегистрировано в Липецке в 2013 году. Основной вид деятельности — управление эксплуатацией жилфонда. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Владеют компанией Татьяна Катасонова (51% долей) и гендиректор Юрий Костин (49%). В 2025 году выручка общества составила 111 млн руб. при чистой прибыли в 14 млн руб.
В марте банкротный иск к Валерию Клевцову также подало ООО «Липецкстройальянс». Сумма требований и их суть не раскрывались. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 июля.
Летом 2024-го Валерию Клевцову назначили шесть лет колонии общего режима со штрафом в 84 млн руб. Он признан виновным в коммерческом подкупе и двух эпизодах мошенничества (ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оправдан по обвинению в легализации преступного дохода (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Трое других фигурантов уголовного дела не получили реальных сроков лишения свободы.
Как установлено судом первой инстанции, в 2012—2016 годах Валерий Клевцов незаконно получил от липецкого застройщика ООО «Глобус-98» и генерального директора ООО СК «Велес» при посредничестве Любови Клевцовой, которая занимала пост директора риелторской компании ООО «Независимый регистратор “Авал”», а также бухгалтера этой компании Людмилы Лариной и финансового директора ООО «СК-Аструм» Алексея Федянина имущественные права на 57 объектов недвижимого имущества стоимостью 83,6 млн руб.
В 2019-м обанкротилась «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК). С банкротным иском к компании в ноябре 2018 года обратилось ООО «Липецк-Гидромеханизация», которому ЛИК должна 3,6 млн руб. На прошлой неделе липецкий арбитраж продлил конкурсное производство компании на шесть месяцев.
Подробнее о деле Валерия Клевцова — в публикации «Ъ-Черноземье».