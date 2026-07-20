В Ростове заметили сокращение очередей на АЗС

Напомним, ранее в Ростовской области ввели ограничения на отпуск топлива, а к дежурствам на заправках привлекли волонтеров и казаков для поддержания порядка и консультаций. Также в Ростове предложили заправлять транспорт по четным и нечетным дням в зависимости от госномеров, но в этом случае решение пока не приняли.