Красноярцев предупредили о скрытой опасности городских голубей

Человек обычно заражается воздушно-пылевым путем. Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы этого избежать. Прежде всего, нужно по возможности полностью избегать прямого контакта с птицами: не кормить голубей с рук и не разрешать этого делать детям. После каждой прогулки на улице следует тщательно мыть руки с мылом. Если приходится убирать следы жизнедеятельности птиц на балконах или других поверхностях, обязательно надевайте перчатки и маску. Также не стоит есть в тех местах, где обычно кормят голубей, ведь пыль с возбудителями болезни может оседать на продукты. И обязательно объясните детям, почему нельзя близко общаться с городскими птицами, даже если они кажутся дружелюбными.