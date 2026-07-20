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Красноярцев предупредили о скрытой опасности городских голубей

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться орнитозом от городских птиц.

Источник: Комсомольская правда

20 июля специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратили внимание жителей на серьезную угрозу, которую могут нести городские голуби. На первый взгляд эти птицы кажутся безобидными, но статистика говорит об обратном: зараженность голубей орнитозом достигает от 30 до 80 процентов. При этом большинство птиц выглядят совершенно здоровыми, хотя на самом деле являются переносчиками опасной для людей инфекции.

Человек обычно заражается воздушно-пылевым путем. Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил, чтобы этого избежать. Прежде всего, нужно по возможности полностью избегать прямого контакта с птицами: не кормить голубей с рук и не разрешать этого делать детям. После каждой прогулки на улице следует тщательно мыть руки с мылом. Если приходится убирать следы жизнедеятельности птиц на балконах или других поверхностях, обязательно надевайте перчатки и маску. Также не стоит есть в тех местах, где обычно кормят голубей, ведь пыль с возбудителями болезни может оседать на продукты. И обязательно объясните детям, почему нельзя близко общаться с городскими птицами, даже если они кажутся дружелюбными.

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