В аэропорту Махачкалы внедрили систему распознавания по радужке глаза

Кроме того, в Уйташе до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. Ее протяженность — 3,2 км. Еще в Уйташе ведут работы по строительству рулежных дорожек, водосточно-дренажной сети, аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, монтажу светосигнального и метеорологического оборудования. Также там завершают реконструкцию склада горюче-смазочных материалов.