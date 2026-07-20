В аэропорту Махачкалы внедрили систему распознавания по радужке глаза

Отечественный биометрический комплекс «Взор», предназначенный для обеспечения доступа сотрудников в служебные зоны, внедрили в аэропорту Махачкалы (Уйташ). Модернизацию воздушной гавани проводят при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
«“Взор” способен ловить взгляд в движении на расстоянии до 1,5 метра. Очки и контактные линзы не влияют на точность. Распознавание занимает доли секунды, система пропускает до 40 человек в минуту. Методика сопоставима с анализом ДНК и исключает подделку», — говорится в сообщении.
Снимок радужки преобразуется в закрытый биометрический бинарный код. Восстановить рисунок глаза или привязать его к личным данным невозможно. Подчеркивается, что ранее данная система успешно прошла опытную эксплуатацию на промышленных объектах и в силовых структурах.
Вместе с тем в аэропорту установили комплекс «Киоск». Он автоматически записывает шаблоны радужной оболочки глаза, лица, отпечатков пальцев или голоса.
Кроме того, в Уйташе до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу. Ее протяженность — 3,2 км. Еще в Уйташе ведут работы по строительству рулежных дорожек, водосточно-дренажной сети, аварийно-спасательной станции и очистных сооружений, монтажу светосигнального и метеорологического оборудования. Также там завершают реконструкцию склада горюче-смазочных материалов.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.