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В правительстве Красноярского края прошли новые назначения

В правительстве Красноярского края новые заместители назначены министру экологии и министру транспорта. Кресло заместителя министра — начальника отдела государственного экологического.

В правительстве Красноярского края новые заместители назначены министру экологии и министру транспорта. Кресло заместителя министра — начальника отдела государственного экологического надзора министерства экологии Красноярского края с 14 июля занял Леонид Арламенков. 17 июля подписано распоряжение о назначении на должность заместителя регионального министра транспорта Евгения Якубы. Напомним, ранее мы писали, что документы для заверения списков кандидатов на выборах в Заксобрание Красноярского края представили 8 партий.