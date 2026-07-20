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Из Омска запустят первый рейс в Сухум 23 июля

Летом между Сухумом и Омском впервые за многие годы начнётся регулярное авиасообщение.

Источник: Om1 Омск

Уже на этой неделе, 23 июля, состоится первый рейс по маршруту Сухум — Омск — Сухум. Самолёт Boeing 737−800 авиакомпании Nordwind доставит пассажиров из Омска в столицу Абхазии примерно за четыре часа. Омск станет самым восточным городом на карте направлений Международного аэропорта «Сухум». Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Авиагавань носит имя первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Аэропорт расположен возле села Бабушара (Бабыщира), примерно в 18 километрах от Сухума, на берегу Сухумской бухты Чёрного моря. Такое расположение позволяет воздушным судам выполнять посадку на взлётно-посадочную полосу с двух сторон.

Долгое время аэропорт использовался для размещения воздушных судов Министерства обороны Абхазии. В 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме между Абхазией и Россией было подписано соглашение о восстановлении Международного аэропорта имени В. Г. Ардзинба.

После более чем 30-летнего перерыва воздушная гавань официально открылась 1 мая 2025 года. В дальнейшем здесь завершили реконструкцию взлётно-посадочной полосы длиной 3 140 метров и открыли новый аэровокзальный комплекс. При этом здание исторического ВИП-терминала сохранило статус объекта историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Представители аэропорта Сухума поделились фотографиями обновлённой авиагавани и отметили, что уже в ближайшие дни первые путешественники из Омска смогут оценить её возможности и гостеприимство Абхазии.

Согласно расписанию, вылет из Сухума запланирован в среду в 20:40, прибытие в Омск — в 03:35 следующего дня. Обратный рейс из Омска отправится в 04:45.

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