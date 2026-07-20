В Омске суд обязал коммунальщиков восстановить асфальт во дворе после ремонта

«Учитывая объем необходимых работ, суд установил срок для восстановления асфальтового покрытия — до 1 ноября 2026 года. Кроме того, для стимулирования ответчика к своевременному исполнению судебного акта суд взыскал в пользу истца судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения до его фактического исполнения», — отметила пресс-служба.