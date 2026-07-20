В регионе по нацпроекту обновляют более 100 км дорог к малым населённым пунктам

В активной стадии находятся несколько объектов. В Приволжском районе отремонтирован подъезд к селу Кашпир (0,8 км), осталось нанести разметку. Кроме того, в районе ведётся капитальный ремонт трассы «Приволжье — Обшаровка» — Бестужевка протяжённостью 19,4 км. Дорога ведёт к селу Бестужевка, где проживает около 400 жителей, и включена в план ремонта по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальтобетона. В дальнейшем здесь появится верхний слой покрытия, будут установлены дорожные знаки, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком. В границах посёлка Нижняя Сызрань дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Трасса очень востребована: по ней ходят школьные автобусы, жители добираются до райцентра и работы, а также к паромной переправе через Волгу.