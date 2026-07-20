Восемь партий представили списки кандидатов на выборы в Заксобрание Красноярского края

Избирательная комиссия Красноярского края завершила прием документов от восьми политических партий, выдвигающих кандидатов на выборы в Законодательное собрание пятого созыва. Всего в краевые списки включено 748 человек, еще 177 кандидатов заявились по одномандатным и двухмандатным округам.
«Все восемь избирательных объединений, которые уведомили нас о выдвижении своих кандидатов, в установленный срок представили в избирательную комиссию необходимые для заверения документы», — сообщил секретарь Крайизбиркома Алексей Привалов.
Речь идет о следующих партиях: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Зеленые», «Партия пенсионеров» и «Родина».
На сегодняшний день заверены списки трех партий — «Единой России», ЛДПР и «Новых людей». На заседании 20 июля комиссия рассмотрит документы от «Справедливой России», КПРФ и Партии пенсионеров. Заверяющие списки «Зеленых» и «Родины» планируют утвердить 22 июля.
Самое многочисленное представительство — у «Единой России»: 113 кандидатов. В списках КПРФ и ЛДПР также более 100 человек. Остальные партии заявили от 70 до 80 кандидатов.
Единым днем голосования в России считается 20 сентября — третье воскресенье месяца. Но само голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября.
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