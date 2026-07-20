Эксперты «МегаФона» выбрали лучшие 5G-смартфоны для России

Samsung Galaxy S26 Ultra. Оборудован мощным 5G-модемом, благодаря чему сохраняется устойчивое соединение даже в зонах со слабым покрытием, где другие теряют сигнал. Продвинутая антенная система и интеллектуальная агрегация частот позволяют достигать максимальной скорости загрузки данных. При этом высокое качество дисплея не сказывается на автономности: энергопотребление сбалансировано и сохраняет экономный расход батареи даже при активном использовании экрана. Xiaomi 15 Ultra. Является одним из лучших для работы в сетях 5G благодаря поддержке максимального количества диапазонов связи, что в свою очередь обеспечивает высокую скорость и стабильность интернета. Оснащен ярким AMOLED-экраном, ёмкой батареей и профессиональной камерой с записью видео в 4K. Vivo iQOO 13. Ориентирован на пользователей, предъявляющих повышенные требования к производительности: в первую очередь на поклонников мобильного гейминга и интенсивных цифровых сценариев. Расширенная поддержка диапазонов 5G способствует снижению сетевой задержки, а высокая частота дисплея, вычислительная мощность платформы и рациональное энергопотребление формируют комплекс параметров для стабильной работы под нагрузкой. Realme GT 7 Pro. Рассчитан на тех, кому важны высокая скорость соединения и стабильная работа в повседневных и ресурсоёмких сценариях. 5G‑модуль обеспечивает стабильную работу, AMOLED‑экран оптимизирован по параметрам яркости и цветопередачи, а камера поддерживает запись видео в 4K. При этом сохраняет оптимальное соотношение цены и характеристик, а ёмкая батарея обеспечивает необходимый уровень автономности. Xiaomi 15. Телефон в компактном корпусе сочетает высокую производительность и функциональность: топовый процессор и оптимизированная антенна обеспечивают стабильную работу в 5G, камера поддерживает съемку в 4K, а емкий аккумулятор — длительную автономность. Качественный дисплей и вычислительная мощность делают его оптимальным выбором для абонентов, предпочитающих небольшие устройства.