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Антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин на Кубани

На Кубани УФАС проверяет обоснованность роста цен на бензин.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы усилило контроль за ситуацией на региональном рынке топлива после жалоб жителей на рост цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщили в ведомстве, предупреждения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства направили шести операторам АЗС: ООО МХО «Рассвет» («Уфимнефть»), ООО «Крымэнергоресурс» («Атан»), ООО «Ветлан» («Степная»), ООО «Лаба», ООО «Южная нефтяная компания» и ООО «НК Нефтесфера».

В УФАС отметили, что анализ рынка выявил признаки возможного нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, резкое повышение цен на фоне ажиотажного спроса и введения ограничений на отпуск топлива может свидетельствовать об экономически необоснованном ценообразовании.

Сейчас управление проводит ежедневный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на автомобильное топливо. Если будут выявлены признаки необоснованного роста стоимости или другие нарушения, к компаниям применят меры антимонопольного реагирования. Выданные предупреждения должны быть исполнены в течение 10 дней.