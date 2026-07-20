Антимонопольная служба усилила контроль за ценами на бензин на Кубани

Сейчас управление проводит ежедневный мониторинг розничных и мелкооптовых цен на автомобильное топливо. Если будут выявлены признаки необоснованного роста стоимости или другие нарушения, к компаниям применят меры антимонопольного реагирования. Выданные предупреждения должны быть исполнены в течение 10 дней.