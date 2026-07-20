Горячая вода в дома жителей Самары вернется до 26 июля

По данным компании, в дома, где подачу воды полностью ограничили, ГВС вернут до 21 июля. А в те, где воду подают по резервному трубопроводу, — до 26 июля. Список адресов со сроками восстановления ГВС можно посмотреть в сообществе теплоснабжающей компании в ВК.