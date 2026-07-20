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В Ростове закроют подземный переход на Большой Садовой из-за аварийного состояния

В Ростове-на-Дону с 25 июля до особого распоряжения закроют движение пешеходов через подземный переход на улице Большая Садовая у Университетского переулка. Об этом сообщается на портале администрации города.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону с 25 июля до особого распоряжения закроют движение пешеходов через подземный переход на улице Большая Садовая у Университетского переулка. Об этом сообщается на портале администрации города.

Причина — аварийное состояние строительных конструкций. Вместо подземного перехода на пересечении улицы Большой Садовой и Кировского проспекта с западной стороны организуют дополнительный регулируемый наземный переход.

Кроме того, на улице Береговой, № 59, с 21 июля по 30 декабря 2026 года ограничат движение транспортных средств из-за строительно-монтажных работ. На улице 2-я Киргизская движение транспорта ограничат на участке от Сальского переулка до Ухтомского переулка с 20 июля по 31 декабря 2026 года — в связи с работами на канализационных сетях.